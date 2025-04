Giro Gastronômico do Rei prossegue em Cachoeiro com pratos especiais

Dentro das comemorações do aniversário de Roberto Carlos, que completa 84 anos no sábado (19), prossegue em Cachoeiro de Itapemirim, o Giro Gastronômico do Rei, com 22 restaurantes servindo pratos especiais. A realização é por conta do Aplicativo ChefMio, com apoio da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.

O Giro Gastronômico do Rei é uma das ações mais tradicionais e consolidadas da programação de aniversário de Roberto Carlos. Ela envolve o trade turístico, o turista, a população cachoeirense e a administração pública. Os pratos dessa edição recebem nomes de músicas do maior cantor da MPB, Roberto Carlos, filho ilustre de Cachoeiro de Itapemirim.

As opções são muitas e para todos os gostos. A criatividade é grande na hora de nomear os pratos: “Por Isso Corro Demais”, “Chegaste”, “Esse cara sou eu” e “Amor Sem Limites”, estão entre os nomes escolhidos.

Giro Gastronômico

O Giro Gastronômico foi criado em 2001. Com o tempo, o evento parou de ser executado. Foi retomado em 2018. De 2020 até 2022 ele não aconteceu por causa da pandemia do Coronavírus.

Em 2023, o Giro voltou a acontecer, em uma parceria inédita com o ChefMio. Essa ação se repete em 2025, em mais uma edição de sucesso do Giro Gastronômico do Rei.

Duas versões

O Giro Gastronômico tem duas versões: o que acontece no Aniversário do Rei, em alusão ao cantor Roberto Carlos, no mês d abril, e o da “Cachoeiro Stone Fair”, em agosto, alusivo ao mármore e granito.

A edição do Giro Gastronômico, realizada na época da Cachoeiro Stone Fair, representa mais uma oportunidade para os milhares de turistas que visitam a região durante a feira, conhecerem a variada oferta gastronômica do município. Os pratos especiais recebem nomes de rochas ornamentais, em alusão ao mármore e granito.

O Giro Gastronômico potencializa o comércio, impulsiona o evento e cria uma memória afetiva do visitante em relação a Cachoeiro. Os restaurantes criam receitas especiais com essa finalidade.

Giro Gastronômico do Rei 2025

Empreendimentos participantes, categorias e pratos:

Cozinha Contemporânea

CORDILLERA PARRILLA BAR

Prato: Café do Rei

KATATAS

Prato: Outra Vez

Restaurante BISTRO

Prato: Cavalgada

DIENERS RESTAURANTE

Prato: Eu Ofereço Flores

CIA DAS MASSAS

Prato: Lady Laura

Sobremesa

KATATAS

Prato: Como é Grande o Meu Amor por Você

RAÍZES CAFÉ

Prato: Detalhes

LARISSA HEMERLY

Prato: FranuLaura

PILHADÃO

Prato: É Preciso Saber Viver

DIVINO AÇAÍ

Prato: Amor Perfeito

Fast Food

DOKI SUSHI

Prato: Além do Horizonte

BOTECO DO CARANGUEIJO

Prato: Por Isso Corro Demais

CASA CARMO

Prato: Chegaste

DIENERS Burger

Prato: Jesus Salvador

ESPETTO CAPIXABA

Prato: Amor Sem Limites

MR CHICKEN

Prato: São tantas emoções

COSA DINAPOLI

Prato: Intensamente

O BARBA EMBRASA

Prato: Meu Pequeno Cachoeiro

CAFÉ MALTE

Prato: O Grande Amor da Minha Vida

LYP BURGER

Prato: Lady Australiana

KATATAS

Prato: Esse Cara Sou Eu

RAÍZES CAFÉ

Prato: Você Não Sabe O Que Vai Perder