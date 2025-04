Goleiro Bruno estreia em time de Afonso Cláudio e divide opiniões

A participação do goleiro Bruno Fernandes no Campeonato Municipal de Futebol 2025 de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, provocou reações distintas entre moradores e torcedores. Contratado pelo time Grêmio do 21 para atuar em três partidas, Bruno recebeu R$ 5 mil para integrar o elenco na competição local.

Público dividido

Condenado pelo assassinato da modelo Eliza Samudio em 2010, crime que chocou o país, Bruno disputou sua primeira partida no último fim de semana, contra o Vila Nova, no campo do bairro da Grama. A presença do atleta gerou indignação por parte de alguns presentes, enquanto outros aproveitaram a oportunidade para registrar fotos ao lado do goleiro, que já defendeu o Flamengo e a Seleção Brasileira.

Eliezio Lopes, treinador do Grêmio do 21 e presidente do partido do vereador Hernandez Vitorasse — um dos apoiadores do time — confirmou que o contrato prevê três partidas, com possibilidade de renovação caso o time avance na competição. Segundo ele, o pagamento foi feito com recursos próprios e com a renda da bilheteria, sem apoio de patrocinadores neste primeiro jogo.

“A aceitação do público foi muito boa. Mais de mil pessoas estiveram no estádio. Foi um jogaço com oito gols, vencemos o Vila Nova por 5 a 3. Bruno foi atencioso, tirou fotos com crianças, mulheres e torcedores”, afirmou o treinador.

Goleiro Bruno ao lado da diretoria do Grêmio do 21

Lopes também destacou que a presença de Bruno foi bem recebida pelos demais jogadores. “Todos gostaram de atuar ao lado de um atleta com passagem pelo Flamengo e pela Seleção. Bruno é humilde, tranquilo e valoriza os companheiros. Valeu a pena”, completou.

Antes do início da partida, os jogadores do Grêmio do 21 entraram em campo segurando uma faixa em agradecimento ao vereador Hernandez Vitorasse (União), que defendeu publicamente a contratação de Bruno. Apesar da repercussão negativa em parte da população, o parlamentar afirmou que acredita em recomeços.

“Lembro do caso e não concordo com o que ocorreu. Sou contra todo tipo de violência, especialmente contra mulheres. Mas ele foi preso, pagou pelo que fez. Acredito que todos merecem uma segunda chance. Imagine se Deus não tivesse mandado Jesus para nos dar uma?”, declarou Vitorasse, que também é Policial Rodoviário Federal.

Foto: Jogadores entrando em campo.

Polêmica

Com pouco mais de 30 mil habitantes, o município de Afonso Cláudio segue dividido sobre a decisão do time. A contratação de Bruno tem gerado discussões sobre justiça, reintegração social e os limites da aceitação pública diante de crimes considerados hediondos. Críticos apontam que a presença do goleiro em campo pode contribuir para a normalização ou relativização da violência contra a mulher, enquanto outros defendem o direito de recomeçar após o cumprimento da pena.

Veja o vídeo:

Imagens: Fãs registrando fotos ao lado do goleiro Bruno.