Governador Casagrande se manifesta após grave acidente na BR-101

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), se pronunciou na noite deste domingo (27) após um grave acidente envolvendo um ônibus e uma carreta no trevo de acesso ao município de Alfredo Chaves, pela BR-101 Sul, em Anchieta.

De acordo com informações da empresa Penedo, responsável pelo ônibus, o veículo transportava 27 passageiros no momento da colisão. Eles viajavam de Raposo, distrito de Itaperuna (RJ), com destino a Vitória (ES). O impacto da batida deixou o motorista do ônibus preso às ferragens; ele foi resgatado em estado grave e encaminhado a um hospital da região.

Em nota, o governador Casagrande afirmou que o Estado está mobilizado para atender as vítimas. “Estamos totalmente mobilizados para atender as vítimas do acidente entre uma carreta e um ônibus, ocorrido na tarde de hoje próximo ao trevo de Alfredo Chaves. O Samu está empenhado e toda a nossa rede hospitalar, tanto adulta quanto pediátrica, está pronta para receber todos que precisarem”, declarou.