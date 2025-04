Governador recebe Comitê Estadual de Líderes de Turma 2025

O governador do Estado, Renato Casagrande, e o vice-governador, Ricardo Ferraço, receberam na manhã desta quinta-feira (17), no Palácio Anchieta, em Vitória, 45 estudantes da Rede Pública Estadual que compõem o Comitê Estadual de Líderes de Turma 2025. O evento marcou a posse oficial dos representantes eleitos nos Comitês Regionais de Líderes, um momento de celebração e reforço da importância do protagonismo estudantil.

Líderes comprometidos

Em seu discurso, o governador destacou a importância de formar líderes comprometidos com o bem coletivo. “Ser líder não é conquistar seguidores, mas formar outros líderes. Vocês têm a responsabilidade de representar seus colegas, decidir questões importantes em suas escolas e, acima de tudo, ajudar na formação de boas pessoas. Nossas escolas devem cumprir o papel de promover valores como respeito, tolerância e coletividade”, afirmou Casagrande.

O governador também ressaltou os avanços na infraestrutura das escolas capixabas e a importância das escolhas feitas pelos estudantes. “Quem lidera com boa fé e vontade transforma a sua vida e a de quem está ao seu redor. Agora, vocês têm o desafio de colaborar com a melhoria contínua da nossa educação. Tenho plena confiança de que irão contribuir para que continuemos a ter a melhor educação do País”, declarou.

Durante a recepção, o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, falou sobre a relevância do encontro e explicou o processo eleitoral que levou à formação do Comitê Estadual de Líderes. Segundo o secretário, a eleição dos líderes começa nas salas de aula, passa pelas etapas regionais e culmina na escolha dos representantes estaduais. Ele ressaltou a responsabilidade dos estudantes em levar as demandas e sugestões da comunidade estudantil à gestão pública, contribuindo para uma educação mais participativa e alinhada às necessidades das escolas capixabas.

Resultados significativos

“Chegar a essa posição é um mérito de vocês. Mas, com esse mérito, vem uma grande responsabilidade, que exige equilíbrio e sabedoria. Estamos alcançando resultados significativos na educação do Espírito Santo, e vamos continuar a evolução para proporcionar a melhor formação possível aos nossos jovens”, afirmou o vice-governador Ricardo Ferraço, parabenizando os novos líderes.

O evento também contou com uma série de atividades, como palestras sobre liderança estudantil, apresentações culturais e oficinas temáticas. Essas ações visaram proporcionar aos estudantes a construção de planos de ação regionais, além de discutir os desafios enfrentados pelos alunos em suas respectivas regiões.

A gerente de Gestão Escolar, Julia da Matta, explicou o papel do Comitê Estadual de Líderes como uma instância de representação estudantil que promove o protagonismo juvenil. “Os líderes não são apenas ouvidos, mas são convidados a propor e colaborar na criação de políticas públicas educacionais junto à Secretaria da Educação. O objetivo é fortalecer a democracia e ampliar o diálogo entre a gestão e os estudantes dentro da Rede Estadual de Ensino”, concluiu.