Governo anuncia melhorias em rodovia e mais investimentos em Pinheiros

O governador do Estado, Renato Casagrande, autorizou, nesta sexta-feira (11), o início das obras de reabilitação da Rodovia ES-130, no trecho entre Pinheiros e o distrito de Vinhático, com investimento de R$ 88 milhões. Em agenda no município da microrregião Nordeste, Casagrande fez a entrega de obras e anunciou novos investimentos em diversas áreas.

Serão executados serviços de implantação, pavimentação e reabilitação da rodovia, inclusive a manutenção das pontes do trecho com 27 quilômetros de extensão. As obras serão executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), com previsão de conclusão dos serviços em 24 meses. As intervenções incluem a construção de ponte sobre o Rio do Sul e a sinalização viária.

“A gente na política tem que ir realizando sonhos e ir ganhando a confiança das pessoas. Aqui em Pinheiros temos realizado sonhos e isso nos dá credibilidade quando a gente assina uma ordem de serviço, pois a população confia que essa obra será entregue. Olha quantas realizações tivemos nessa região nos últimos anos e agora estamos fazendo diversas entregas, como a pavimentação em Revsol de Sobradinho a São João do Sobrado, unidades de saúde, mas também anunciamos diversos investimentos”, afirmou o governador.

O diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, destaca a importância da obra. “Essa assinatura da Ordem de Serviço é um sonho realizado com muito empenho das equipes técnicas, já que fazer uma obra desse porte é só para quem tem um Estado organizado e responsável. Estamos tendo um ano de muito resultado e Pinheiros não podia ficar de fora. A obra vem fortalecer a economia local e melhorar a fluidez do trânsito na região”, ressaltou.

Durante a agenda, Casagrande fez a entrega da pavimentação em Revsol da Rodovia ES-315, entre os distritos de Sobradinho (Boa Esperança) e ES-137 em São João do Sobrado (Pinheiros). As obras foram executadas pelo DER-ES e receberam um investimento de quase R$ 4 milhões. As intervenções contemplaram a pavimentação do trecho com 16,421 quilômetros de extensão, além da execução de outros serviços, como drenagem, sinalização, execução de aterro e correção de greide nos pontos baixos para evitar acúmulo de água ao longo da via.

Também foram inauguradas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do bairro Canário e Vila Nova, além do novo Centro Municipal de Especialidades. A obra da UBS do bairro Vila Nova faz parte do Plano Decenal de Atenção Primária à Saúde (APS+10), do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa). Para a construção, foram investidos R$ 1,17 milhão. Além dessa unidade, Pinheiros também recebeu o financiamento de outra UBS pelo Plano Decenal, no bairro Domiciano, inaugurada em 2024.

O objetivo do APS+10 é ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, com atendimento mais humanizado, acolhedor e resolutivo. Dentre essas ações, está a ampliação e qualificação da infraestrutura das Unidades Básicas de Saúde (UBS). O programa contempla 52 municípios, com a construção de 108 novas UBSs, totalizando R$ 261 milhões em investimentos com recursos do Tesouro Estadual.

Já o Centro Municipal de Especialidades, estrutura gerida pela administração de Pinheiros, abriga as salas de teleconsulta de especialidades médicas do município. No espaço, serão ofertadas as 10 especialidades disponibilizadas pela Sesa para a Regional Norte de Saúde, conforme a demanda do município inserida na fila da regulação estadual de vagas.

Nesta semana, o município de Pinheiros recebeu uma ação do Programa de Redução do Tempo de Espera por Consultas e Exames, da Sesa. Desde segunda-feira (07), a Superintendência Regional de Saúde de São Mateus (SRSSM) e a Rede Cuidar – gerida pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde Norte (CIM Norte), cofinanciado pela Sesa e os municípios – disponibilizaram 2.097 vagas de consultas especializadas e exames, além da entrega de 100 óculos pelo Programa de Órteses e Próteses Oftalmológicas. Todos os pacientes agendados para a ação estavam agendados e aguardando a consulta pelo sistema de regulação estadual.

“É muito bom chegar a uma escola e ver tantos rostos felizes com o que temos feito pela Educação e dar ordem de serviço para a reforma desses dois colégios estaduais nos anima ainda mais, pois com estrutura adequada, podemos ir mais longe. A macrodrenagem que estamos repassando a 1ª parcela vai mudar a vida de quem sofre quando chove. A rodovia de Vinhático a Pinheiros sempre foi um sonho da população e com muito empenho, vamos entregar esse sonho realizado. Enquanto for governador, a população capixaba pode ficar tranquila que não faltarão investimentos para mudar a realidade dos municípios”, completou o governador Renato Casagrande.

Mais investimentos



Durante a visita ao município, o mandatário capixaba deu ordens de serviço para reconstrução da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) São João do Sobrado e da reforma e ampliação da Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Nossa Senhora de Lourdes, em Pinheiros. O investimento total nas duas ações é de aproximadamente R$ 27 milhões, com obras sendo executadas pelo DER-ES.

A reconstrução da Escola São João do Sobrado vai contar inicialmente com serviços de demolição e limpeza para construção com ampliação da capacidade operacional, a qual passará dos atuais 1.521 para 3.589 metros quadrados de área construída, distribuída em térreo, pavimentos, quadra esportiva, reservatório e abrigos.

A nova construção contará com a implantação de sistema de combate a incêndio e de SPDA (Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas), climatização, paisagismo e atendimento às normas de acessibilidade, ademais, evidentemente, todos os serviços necessários ao pleno funcionamento de uma unidade de ensino serão realizados. Serão 13 salas de aula, além de sala de leitura, auditório e laboratórios de Ciência, Informática e Artes.

Dentro do processo contínuo de melhoria das edificações escolares estaduais, a Escola Nossa Senhora de Lourdes está sendo contemplada com os serviços de reforma e ampliação, que passará dos atuais 2.459 para 4.689 metros quadrados de área construída. Serão executadas melhorias na acessibilidade da edificação, inclusive elevador, pois um bloco contará com três pavimentos e outro bloco com dois pavimentos.

Serão feitas adequações civis na unidade escolar, adequações nas instalações elétricas e hidrossanitárias, implantação de sistema de combate a incêndio e de SPDA, instalação de equipamentos de ar condicionado em todas as 16 salas de aula e ambientes administrativos e paisagismo, além da construção de refeitório, auditório, laboratórios, novas salas de aula e cisterna.

“Qualidade de ensino também se mede com a boa técnica de uma infraestrutura digna. O Governo do Estado está em diálogo permanente com os municípios para o fortalecimento da aprendizagem e melhoria dos indicadores educacionais. Por isso, é muito importante para nós, enquanto governo, sermos parceiros tanto em investimentos na infraestrutura, quanto em ações voltadas ao ensino-aprendizagem”, explicou o diretor-presidente do DER-ES.

Também em Pinheiros, o governador Renato Casagrande anunciou o repasse de recursos para a construção de uma praça no bairro Jerusalém. A obra, orçada em cerca de R$ 520 mil, será realizada por convênio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), com a Prefeitura de Pinheiros. A iniciativa visa ampliar os espaços de lazer e convivência para a população local, promovendo mais qualidade de vida e integração social.

A nova praça terá uma área total de 805,32 metros quadrados e contará com diversos equipamentos voltados ao esporte, lazer e eventos. Entre os itens previstos no projeto estão: uma quadra de futebol de travinha em concreto, cercada por alambrado; quiosque com mesas de jogos; playground de areia com brinquedos e cercado; espaço para armação de barracas e tendas; bancos de concreto armado com assentos revestidos em granito; iluminação com seis postes cônicos de aço galvanizado e luminárias LED; pista de caminhada no entorno; e paisagismo com canteiros compostos por diferentes tipos de plantas e arbustos.

“O objetivo dessa obra é proporcionar um ambiente seguro, agradável e acessível para que as famílias possam se reunir, praticar esportes e aproveitar momentos de lazer. Essa é mais uma ação que reforça o compromisso do Governo do Estado com o bem-estar da população capixaba”, destacou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

O governador Casagrande também assinou o convênio que garantirá o recapeamento asfáltico de 33 ruas do município, além de melhorias na sinalização viária. O projeto, que será executado pela Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), conta com um investimento de R$ 4,9 milhões e prevê ações de melhorias no pavimento e revitalização da sinalização nas áreas urbanas.

As intervenções, que somam 10,3 quilômetros de extensão, devem beneficiar diretamente cerca de 27.327 moradores, reforçando o compromisso do Governo do Estado com a melhoria da qualidade de vida da população capixaba.

As ruas contempladas com a reforma serão: Aderir Souza Moreira, Amélio Favaro, Aristides Alves do Carmo, Atílio Vivacqua, Bias Fortes, Boa Família, Castelo Branco, Das Camélias, Domiciano Medina, Donaldo Crema, Dr. Lobato, Eurico Sales, General Rondon, Gil Veloso, Henrique Ayres, Herildo Santos Alves, Honório do Carmo, Independência, João Goulart, João Eliodoro, João Pessoa, Marechal Costa e Silva, Monsenhor Luís Cláudio, Monsenhor Luiz Rmo, Rua Onze, Osvaldo Cruz, Padre Anchieta, Pedro Herkenhoff, Vitório Orletti (Paraopeba), Sebastião Gama, Praça do Posto (Cristiano Dias Lopes), Eurico Rezende e Vitorino Bissoli.

“Nosso objetivo é promover cada vez mais o desenvolvimento da população de Pinheiros. Com esse investimento, daremos mais um passo importante para melhorar a infraestrutura urbana da cidade, garantindo mais segurança, mobilidade e acessibilidade nas vias do município, assumindo nosso compromisso com a evolução do espaço urbano”, observou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcos Soares.

Também estiveram na solenidade, diversos prefeitos da região representados pelo gestor municipal de Pinheiros, Edilson Monteiro; o deputado federal Paulo Foletto; os deputados estaduais Toninho da Emater, Alexandre Xambinho, Janete de Sá, Fabricio Gandini, Raquel Lessa, Mazinho dos Anjos e Vandinho Leite; além dos secretários de Estado, Tyago Hoffmann (Saúde) e Maria Emanuela Alves Pedroso (Governo).