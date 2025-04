Governo apresenta projeto de aeroporto nas Montanhas Capixabas

O Governo do Espírito Santo deu mais um passo em direção à ampliação da infraestrutura de transporte no interior do Estado. Na tarde desta quarta-feira (16), o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, esteve no distrito de Alto Caxixe, em Venda Nova do Imigrante, para apresentar à comunidade o projeto do futuro Aeroporto Regional das Montanhas Capixabas.

Novo aeródromo

A reunião contou com a presença do secretário de Estado do Turismo, Victor Coelho, além de empresários e lideranças locais. O encontro teve como objetivo apresentar a proposta de implantação do novo aeródromo e colher sugestões da população e do setor produtivo.

Com localização estratégica, o aeroporto tem potencial para fortalecer o turismo na região serrana, facilitar o escoamento da produção agrícola e impulsionar a economia local. A proposta é que a nova estrutura se integre à malha logística do Estado, conectando-se com estradas rurais e rodovias.

“O Espírito Santo é pequeno em território, mas imenso em diversidade e potencial. Nosso objetivo é conectar o Estado por meio de uma rede de aeroportos regionais, respeitando as vocações de cada região”, afirmou Damasceno. Ele destacou que, assim como em Linhares e Cachoeiro de Itapemirim, a proposta nas Montanhas Capixabas segue o plano estratégico de interiorização do desenvolvimento.

Turismo fortalecido

O secretário de Turismo, Victor Coelho, reforçou a importância do projeto para o crescimento sustentável da região. “Estamos trabalhando para transformar um antigo sonho em realidade. O aeroporto vai beneficiar tanto o turismo quanto o setor produtivo local”, disse.

Atualmente, o projeto está em fase de estudo técnico preliminar. Ainda não há prazos definidos para o início das obras ou investimentos anunciados. O governo está focado em avaliar a viabilidade da proposta e dialogar com a sociedade para alinhar o projeto às demandas da região.

O empresário e presidente do conselho de turismo regional, Valdeir Nunes, conhecido como “China”, afirmou que o empreendimento irá fortalecer o turismo regional e as obras poderão começar ainda este ano de 2025.

“A estrutura será construída em um ponto alto e de fácil acesso, ideal para operações de pouso e decolagem. O projeto já está sendo finalizado, e o Governo do Estado deve decretar a área como de utilidade pública para iniciar as desapropriações. Se tudo ocorrer dentro do esperado, as obras poderão começar em até seis meses”, explicou Valdeir Nunes.