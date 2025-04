Governo do Estado lança Operação Colheita em Linhares

Seguindo o planejamento de segurança para a região rural do Espírito Santo, o governador do Estado, Renato Casagrande, lançou a Operação Colheita 2025 no município de Linhares, nesta terça-feira (15). Linhares é um dos 73 municípios capixabas que passam a contar com reforço de policiamento e ações estratégicas de segurança no período de colheitas.

O objetivo da Operação Colheita é levar mais segurança para produtores rurais, garantindo a proteção de produtores, trabalhadores, comerciantes e moradores, considerando o aumento da circulação de pessoas, mercadorias e valores nesse período. A Operação teve início no dia 1º de abril e se estende até 30 de novembro, atendendo à demanda de segurança pública de diversos tipos de culturas agrícolas.

O governador destacou que o Espírito Santo começou a Operação Colheita com um nível de antecipação e preparação. “É um investimento que fazemos indenizando os policiais militares para que possam percorrer os interiores, as estradas rurais, com viaturas equipadas para aguentar esse terreno. O café está com um preço alto, os equipamentos agrícolas são de valor alto e precisamos dar segurança a esses produtores.”

Casagrande também salientou que o objetivo deste planejamento é levar a presença do Estado a todos os cantos, inibindo o cometimento de crimes. “Temos um direcionamento no Espírito Santo, através do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, onde gerencio o tema da Segurança Pública diretamente do meu gabinete. Estamos conseguindo reduzir todos os crimes em nosso Estado e querendo fazer desta época de colheita um momento tranquilo para todos. Quem estiver vindo de fora do Espírito Santo pensando em cometer qualquer delito, é melhor nem vir, pois estamos preparados”, afirmou.

A operação é realizada pela Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), com um investimento do Governo do Estado na ordem de R$6,6 milhões, destinados a custear a Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO) que permite o reforço do policiamento rural.

Desta forma, a Polícia Militar pode intensificar o patrulhamento, promovendo visitas tranquilizadoras a propriedades e estabelecimentos comerciais, além de abordagens a veículos e pessoas, visando inibir a ação de criminosos e coibir possíveis infrações, principalmente durante esse período de maior movimentação de trabalhadores e circulação de mercadorias.

O vice-governador Ricardo Ferraço destacou a importância do uso de tecnologias no combate à criminalidade, inclusive na zona rural: “Já lançamos a operação Colheita em São Mateus, em Guaçuí, no Caparaó, e agora em Linhares. É um reforço estratégico do efetivo da Polícia Militar para estar mais perto dos nossos produtores rurais. São três pilares para avançarmos no monitoramento da criminalidade: tecnologia, investimentos e inteligência. Isso tem feito com que avancemos na segurança urbana e rural. Aqui no Espírito Santo bandido não vai se criar. Ou muda profissão ou de estado, senão vai entender as consequências.”

Para o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, o esforço do Governo do Estado é robustecido pela parceria com o poder público municipal.

“Um investimento de mais de R$ 6 milhões para comprarmos a folga dos nossos policiais e aumentar a segurança dos nossos trabalhadores rurais. Muito importante a parceria com a Prefeitura de Linhares, trabalho conjunto com a Guarda Municipal, nessa operação Colheita que tem tudo pra ser a melhor de todas. A gente sempre tem que proteger a riqueza da agricultura do nosso Estado, que é uma das mais importantes do País. Garantir a tranquilidade e a paz em todas as áreas do Espírito Santo é a nossa missão e estaremos empenhados nesse trabalho”, declarou Damasceno.