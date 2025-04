Governo investe mais de R$ 26 mi em obras e serviços em Apiacá

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, autorizou nesta quinta-feira (24) o início das obras da primeira etapa de implantação do Polo Industrial e do Parque de Exposições em Apiacá, na microrregião Central Sul. A agenda oficial incluiu ainda a entrega e o anúncio de obras nas áreas de saúde, educação, saneamento básico, infraestrutura esportiva e adaptação às mudanças climáticas.

Complexo industrial

Com investimento de R$ 13,4 milhões, o novo complexo industrial e de exposições contará com pavimentação, drenagem, redes de água e esgoto, além de infraestrutura urbana. O objetivo é fomentar a geração de empregos e renda no município, beneficiando diretamente cerca de 7,5 mil moradores.

“Esse novo espaço representa um marco para o desenvolvimento de Apiacá e da região, criando oportunidades de negócios e fomentando o turismo”, afirmou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcos Soares.

Durante a visita, Casagrande também inaugurou a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Boa Vista. Com aporte de R$ 1,7 milhão, a unidade faz parte do programa APS+10, que busca fortalecer a Atenção Primária à Saúde em todo o Estado. A UBS contará com duas equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF).

Outro anúncio importante foi a ampliação dos serviços do Hospital São Vicente de Paulo, que receberá 28 novos leitos, incluindo dez de UTI. Com o investimento anual de R$ 5,15 milhões, a unidade passa a ser referência para casos de urgência e emergência na região Sul.

Adaptação climática e saneamento

Apiacá também será contemplado com ações de adaptação às mudanças climáticas. O Governo do Estado repassará R$ 4,59 milhões para a construção de um muro de contenção no bairro Francisco Jorge da Silva, em uma área considerada de alto risco pela Defesa Civil. A estrutura terá 60 metros de comprimento e quatro de largura.

Além disso, a Cesan entregou a nova rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Condomínio Boa Vista, beneficiando mais de 1.100 moradores com quase 4,3 km de redes implantadas. A obra é considerada estratégica para o crescimento urbano e habitacional da região.

Infraestrutura rural e educação

Na zona rural, foi inaugurado o trecho pavimentado da estrada entre as comunidades de Bonsucesso e Serra do Jacá, na divisa com São José do Calçado. Com investimento superior a R$ 500 mil, a pavimentação visa melhorar o escoamento da produção agropecuária e incentivar o agroturismo local.

Na área da educação, a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Bonsucesso passou por ampla reforma, com repasse estadual de R$ 686 mil. A obra modernizou salas de aula, refeitório e biblioteca, ampliando a capacidade de atendimento para 131 estudantes. Também foi entregue a reconstrução do muro do CMEI Tia Joany Miranda, danificado por fortes chuvas, com investimento de R$ 212 mil.

Esporte e lazer

Encerrando a agenda, Casagrande inaugurou melhorias no Estádio Gabriel da Silveira, o campo do Boa Vista. Foram construídas arquibancadas nos campos de futebol e areia, além de iluminação e sistema elétrico. O investimento total foi de R$ 478 mil, viabilizado por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

“O esporte é uma ferramenta de transformação social. Obras como essa valorizam a comunidade e promovem lazer com qualidade”, destacou o secretário José Carlos Nunes.