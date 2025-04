Governo reage à articulação por urgência no PL da Anistia; veja

Diante da articulação de deputados para acelerar a tramitação do projeto de lei da anistia, o governo Lula decidiu adotar uma nova estratégia para tentar barrar o avanço da proposta na Câmara dos Deputados.

Sem conseguir evitar a apresentação do requerimento de urgência, o Palácio do Planalto agora mira parlamentares de partidos com ministérios na Esplanada que assinaram o pedido. A ameaça é retirar cargos indicados por essas siglas como forma de pressionar os deputados a recuarem.

Urgência

Além disso, lideranças governistas pretendem recorrer ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), alegando que há uma fila de mais de dois mil requerimentos de urgência aguardando votação. O objetivo é usar o argumento para desacelerar a tramitação do projeto da anistia, deixando-o parado como tantas outras propostas.

A movimentação do governo ocorre após a revelação de que 146 dos 264 deputados que assinaram o requerimento de urgência pertencem a partidos que integram a base aliada e ocupam ministérios. O gesto foi interpretado como um sinal de insatisfação e gerou forte reação no Palácio do Planalto.