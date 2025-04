Grave acidente deixa feridos, incluindo criança de 7 anos, na ES-181

Um grave acidente registrado na tarde desta sexta-feira (4) deixou vários feridos, entre eles uma criança de apenas 7 anos. A colisão envolveu uma Picape e um Gol na rodovia ES-181, na divisa entre os municípios de Alegre e Muniz Freire, no distrito de Anutiba, região do Caparaó capixaba.

Chovia na hora do acidente

De acordo com informações preliminares, chovia na hora do acidente, o trânsito ficou lento no local. A dinâmica da colisão ainda não foi esclarecida pelas autoridades.

O estado de saúde das vítimas não foi divulgado até o momento. A matéria será atualizada assim que novas informações forem disponibilizadas pelas equipes de resgate ou pelas autoridades responsáveis.

Veja o vídeo:

Imagens: Redes Sociais