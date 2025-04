Guaçuí lidera ranking de cidades com maior volume de chuva no Estado

A cidade de Guaçuí, no sul do Espírito Santo, registrou o maior volume de chuva em 24 horas, segundo dados divulgados pela Defesa Civil Estadual na manhã deste domingo (6). De acordo com os pluviômetros automáticos do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), foram 76,81 milímetros de chuva acumulados no município — o maior índice entre todas as cidades capixabas no período.

Com esse volume, Guaçuí ficou à frente de grandes municípios como Serra (74,89 mm) e Rio Bananal (59,8 mm), que completam o pódio dos maiores acumulados. O dado acende um alerta para a população local, especialmente em áreas de risco, já que chuvas intensas podem causar transtornos como alagamentos e deslizamentos de terra.

Veja o ranking completo divulgado pela Defesa Civil:

Guaçuí: 76,81 mm Serra: 74,89 mm Rio Bananal: 59,8 mm Cachoeiro de Itapemirim: 54,11 mm Vila Velha: 44,98 mm Vitória: 44,96 mm Alfredo Chaves: 41,8 mm São José do Calçado: 39,2 mm Rio Novo do Sul: 34,8 mm Castelo: 33,25 mm Alegre: 29,6 mm Muqui: 25,4 mm Iúna: 20 mm Água Doce do Norte: 19 mm Guarapari: 18,8 mm Ibatiba: 17 mm