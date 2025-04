Guaçuí realiza 15ª edição da Conferência de Assistência Social

Na última sexta-feira (11), a Prefeitura Municipal de Guaçuí, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou a 15ª edição de um importante encontro que reuniu profissionais da área, representantes da sociedade civil e usuários do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

O evento teve como tema central “Construção, Proteção Social e Resistência” e promoveu um ambiente de troca e aprendizado, com uma palestra da Secretária de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social do Espírito Santo, Cyntia Grillo. Além disso, o evento contou com espaços de escuta ativa, reflexão coletiva e construção de propostas para o fortalecimento das políticas públicas no município.



Com foco na participação democrática, o encontro abordou diversos eixos temáticos voltados para o fortalecimento da rede de proteção social, a garantia de direitos e a resistência frente aos desmontes das políticas públicas.

A programação incluiu debates, trocas de experiências e a identificação de demandas locais, contribuindo para o planejamento de ações mais eficazes para o atendimento de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade.