Guaçuí recolhe 687 latas de aço para reciclagem

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) de Guaçuí recolheu, na tarde desta terça-feira (08), 687 latas de aço, que foram devidamente encaminhadas para reciclagem. A ação é fruto da parceria entre a Semmam, a coordenação da Farmácia Cidadã Estadual e o Projeto Circulatas, que tem mostrado resultados significativos para o fortalecimento da política ambiental do município.

Com este novo lote, o número de latas recolhidas somente neste ano já chega a 2.328 unidades, todas destinadas a um processo de descarte ecologicamente correto.

A iniciativa ganha ainda mais relevância quando se considera o impacto que esse tipo de resíduo pode causar ao meio ambiente. Uma lata de aço descartada de forma inadequada pode levar até 100 anos para se decompor na natureza, contribuindo para a poluição do solo, da água e do ar, além de representar riscos à fauna e à saúde humana.

A reciclagem dessas embalagens evita que toneladas de resíduos sejam despejadas em aterros sanitários ou, pior ainda, em áreas verdes e cursos d’água. Além disso, a reutilização do aço consome menos energia do que sua produção a partir de matéria-prima virgem, o que também contribui para a redução das emissões de gases de efeito estufa.

De acordo com a equipe da Semmam, ações como essa são fundamentais para incentivar a coleta seletiva e promover a educação ambiental entre os cidadãos. “Quando fortalecemos parcerias como essa com o Projeto Circulatas, damos passos importantes rumo a um município mais sustentável e consciente de suas responsabilidades com o meio ambiente”, destaca a secretaria.

A Prefeitura de Guaçuí reafirma seu compromisso com a preservação ambiental e seguirá investindo em iniciativas que promovam a sustentabilidade, a redução de resíduos e a construção de uma cidade mais limpa e saudável para as futuras gerações.