Guarapari registra maior volume de chuva no ES e segue em alerta

Guarapari foi o município com o maior volume de chuva registrado no Espírito Santo nas últimas 24 horas. De acordo com a Defesa Civil, o acumulado chegou a 194,2 milímetros, provocando alagamentos em diversas regiões da cidade. O município permanece em alerta amarelo nesta segunda-feira (7), com previsão de mais pancadas de chuva ao longo do dia.

Durante o domingo (6), as consequências dos temporais foram sentidas em diferentes bairros. Houve registro de queda de árvores em São Miguel, Jabuticaba e Muquiçaba. Na Praia do Morro, a estrutura metálica de um evento foi derrubada pelos ventos fortes. Já no bairro Lagoa Funda, o desabamento de um muro de arrimo deixou duas pessoas feridas. Apesar do susto, a residência atingida não sofreu danos estruturais, embora parte do terreno tenha sido invadida pela lama.

Equipes mobilizadas

Equipes das secretarias de Obras, Integração da Cidade e da Defesa Civil foram mobilizadas e estão atuando na área afetada. Técnicos avaliam os riscos e isolaram o local por precaução. Os moradores foram orientados a deixar a residência devido à possibilidade de novos deslizamentos, já que o solo está saturado.

O impacto das chuvas também afetou a rotina escolar. As aulas foram suspensas nesta segunda-feira em duas unidades de ensino: a Escola Francisco Araújo, no bairro Perocão, e a Escola Ormy Loureiro, no bairro Lameirão, por conta de alagamentos nas vias próximas. Outras escolas registraram transtornos pontuais, mas permanecem em funcionamento.

Cenário monitorado

A Defesa Civil segue monitorando a situação e alerta para a continuidade das chuvas. “Pedimos que a população redobre a atenção, especialmente em áreas de risco, sujeitas a alagamentos e deslizamentos. Em caso de emergência, é fundamental acionar imediatamente a Defesa Civil”, reforçou o secretário municipal Ronaldo Gomes.

Em Perocão, uma casa foi completamente inundada. Equipes da Defesa Civil estão no local prestando apoio à família. Os contatos para emergências são: (27) 98896-6125 ou pelo Disque 199.