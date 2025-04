Vídeo | Guarapari: vice-prefeita é agredida durante abordagem social

Tatiana Perim, vice-prefeita de Guarapari e atual secretária municipal de Assistência Social, foi agredida na manhã desta quinta-feira (17), durante uma abordagem social realizada no Centro da cidade.

Repúdio

Por meio de nota, a administração municipal repudiou o ataque e destacou que não tolera qualquer tipo de violência, especialmente contra servidores públicos que atuam diretamente com a população. “A administração municipal não tolera qualquer forma de agressão, especialmente contra servidores públicos que atuam diariamente com dedicação e compromisso para garantir o bem-estar da população”, afirma trecho do comunicado.

A Prefeitura também prestou solidariedade à vice-prefeita e aos profissionais envolvidos na ação, reafirmando o compromisso com uma cidade “mais segura, justa e acolhedora”.

Mesmo diante do ocorrido, a Secretaria de Assistência Social informou que as atividades continuam normalmente. As equipes seguem com os trabalhos de acolhimento, orientação e encaminhamento, pautadas na humanização e na responsabilidade social.

Espaço aberto

Não foram divulgados detalhes sobre o agressor nem as circunstâncias exatas da agressão.

A reportagem entrou em contato com a vice-prefeita e com o prefeito Rodrigo Borges, porém, até a publicação desta matéria, não obtivermos retorno. O espaço segue aberto.

Veja o vídeo: