Guarda Municipal de Vila Velha recebe 300 pistolas novas

Com o objetivo de robustecer a capacidade de resposta da Guarda Municipal de Vila Velha (GMVV) e levar ainda mais segurança à população do município, o vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço, entregou 300 pistolas para a Prefeitura de Vila Velha.

A solenidade ocorreu na tarde de sexta-feira (25), no Centro de Operações de Vila Velha, em Novo México. As pistolas foram recebidas pelo prefeito do município Arnaldinho Borgo.

As pistolas são da marca Glock, calibre .40 S&W, semiautomáticas, e vão acompanhadas de quatro carregadores com capacidade para 15 munições cada e mira com luminescência. Os equipamentos são adequados para emprego ostensivo-operacional e foram adquiridos com recursos do Tesouro Estadual, com investimento total de R$ 710 mil.

“A segurança pública se faz com inteligência, integração e investimento. É o que estamos fazendo em mais uma parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Vila Velha. Foram adquiridas 300 pistolas da mais alta qualidade para melhorar a estrutura da Guarda Municipal.

Agora os agentes, que são mães e pais que deixam suas famílias para proteger as nossas, estão mais bem equipados. Uma parceria que consolida a marca de um governo com o DNA municipalista. Nossos investimentos nas forças de segurança são constantes. Por exemplo, em três anos, vamos recompor o efetivo da nossa Polícia Militar em 2.650 soldados. Vamos em frente, trabalhando sempre”, afirmou Ricardo Ferraço.

Esta entrega faz parte dos investimentos do Governo do Estado no reaparelhamento das instituições de Segurança por meio do Programa Estado Presente em Defesa da Vida e reflete, diretamente, na redução dos índices de criminalidade e no aumento da sensação de segurança da população.

O Espírito Santo tem se destacado no cenário nacional ao traçar uma curva constante de redução de homicídios, alcançando o menor patamar dos últimos 29 anos e Vila Velha segue o mesmo padrão.

No primeiro trimestre de 2025, o município somou 26 homicídios dolosos, contra 28 em 2024, 39 em 2023 e 51 em 2022. Os crimes patrimoniais também registram redução ano após ano em Vila Velha, alcançando o menor patamar da série histórica desde 2018.

No primeiro trimestre de 2025 foram registrados 567 roubos a pessoas em via pública no município, 25% a menos que em 2024, quando foram contabilizadas 764 ocorrências desta natureza.

“Onde há um agente de segurança equipado para proteger a sociedade, a população se sente segura e sabe que pode confiar no trabalho das forças. Atuamos integrados, segurança pública é um trabalho que se faz em conjunto e saber que em Vila Velha as forças estaduais podem contar com a parceria de uma Guarda Municipal forte nos permite avançar nas políticas de segurança do Estado”, destacou o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno.