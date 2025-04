Guarda Municipal prendem suspeitas de furto em Vila Velha

A Guarda Municipal de Vila Velha (GMVV) prendeu duas mulheres na tarde deste sábado (19), por volta das 15h30 no bairro Jockey de Itaparica, após uma denúncia de funcionários do Shopping Boulevard sobre uma suspeita de furto de peças de roupas dentro de uma loja de grande marca. As peças furtadas somadas passam dos R$ 4 mil reais de prejuízo.

De acordo com a ocorrência, após receber as características da suspeita, os agentes prosseguiram em ronda, encontrando-a no ponto de ônibus em frente ao Shopping.

Foi feito contato com os funcionários do Shopping na central de vídeo monitoramento, que confirmaram que havia mais duas mulheres envolvidas. Porém, ao perceber que uma suspeita havia sido abordada, elas se retiraram do local.

Dentro da sacola foram encontrados os seguintes produtos: 02 jaquetas no valor de R$ 400, um top de R$ 130, uma bermuda de R$ 250, uma bermuda de R$ 199,99, uma bermuda de R$ 200, uma jaqueta infantil de R$ 300, uma jaqueta infantil de R$ 200, uma jaqueta masculina de R$ 430, um short masculino de R$ 199,99, um short de R$ 200, um short preto masculino de R$ 199,99, um short masculino de R$ 300, uma jaqueta casual de R$ 230, uma jaqueta de R$ 430, um moletom rosa de R$ 230 e dois shorts de corrida de R$ 160, Três camisas Polo de R$ 200.

Todo o material e suspeita foram encaminhados e conduzidos a DPJ de Vila Velha.