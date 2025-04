Homem é baleado, reage e mata agressor em Afonso Cláudio

Um homem, ainda não identificado oficialmente, morreu após ser baleado na cabeça na noite do último sábado (5), no Centro de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o suspeito do crime acabou sendo desarmado e atingido pela própria vítima durante uma troca de agressões.

De acordo com o relato do suspeito à PM, ele estava na rodoviária da cidade quando foi abordado por um homem, que pediu para ser levado até um local onde supostamente havia drogas. Os dois seguiram juntos até as proximidades do morro do Romário, onde o homem teria sacado uma arma e disparado contra ele, alegando que a vítima dos tiros havia agredido seu irmão.

Luta corporal

Mesmo ferido, o suspeito afirmou ter conseguido reagir com uma joelhada, derrubando o atirador. Em seguida, tomou a arma e atirou contra o homem, que morreu no local. A arma utilizada foi deixada em um pneu e apreendida posteriormente pelos policiais.

O suspeito foi socorrido e levado inicialmente ao Hospital São Vicente de Paulo, em Afonso Cláudio, e depois transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, onde permanece sob escolta.

A Polícia Civil informou que o suspeito, de 23 anos, foi autuado em flagrante por homicídio e encaminhado ao sistema prisional após atendimento médico. O corpo da vítima foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Venda Nova do Imigrante.