Homem é preso com drogas em Jerônimo Monteiro

Um homem foi detido pela Polícia Militar na manhã da última quinta-feira (3), em Jerônimo Monteiro, com drogas e outros materiais.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi informada que dois suspeitos estariam vendendo drogas e ameaçando um homem no bairro Boa Esperança. Diante da denúncia, os militares realizaram patrulhamento no local e abordaram um dos suspeitos, de 29 anos. Com ele foi encontrada, em seu bolso, uma pedra média de crack.

A equipe se dirigiu até a residência do suspeito e, no local, encontrou um tablete médio de maconha, uma porção de maconha, quatro pedras médias de crack, doze pedras pequenas de crack, duas balanças de precisão, material para embalar entorpecentes, um cartão de crédito e R$ 410 em espécie.

Diante do flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre.

