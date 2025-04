Homem furta joalheria em Cachoeiro e é preso minutos depois pela GCM

Um homem foi preso pela Guarda Civil Municipal de Cachoeiro minutos após furtar um cordão avaliado em R$ 1.100,00 de uma joalheria localizada no Centro de Cachoeiro, nesta terça-feira (15).

De acordo com o boletim de ocorrência, uma funcionária da loja abordou os agentes informando que um rapaz havia acabado de furtar um cordão.

Ela contou ainda que o suspeito já havia ido até a loja dias antes e estava observando o estabelecimento. Ele retornou nesta terça, pediu para ver a joia e, em um momento de distração do funcionário, colocou a peça no bolso e saiu. O fato foi confirmado por meio das câmeras de segurança do local.

A GCM solicitou apoio da central de videomonitoramento, que localizou o rapaz em menos de uma hora, transitando por uma rua movimentada de Cachoeiro. Os agentes foram até o local indicado e o prenderam.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o rapaz tentou por diversas vezes se machucar e ameaçava informar às autoridades que havia sido agredido. No entanto, todo o percurso foi filmado pelas câmeras de segurança, e as imagens ficarão disponíveis para a Justiça.