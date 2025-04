Homem invade pronto-socorro, ameaça plantonistas e é detido em Guaçuí

Na madrugada deste sábado (26), por volta das 1h12min, os policiais militares do 3º Batalhão detiveram um homem de 29 anos e apreenderam uma arma de fogo e facas, após o suspeito ameaçar funcionários do pronto-socorro de Guaçuí.

A médica plantonista, informou que suspeito chegou ao pronto-socorro muito alterado, querendo que fosse atendido de imediato. Além disso, ele ameaçou os funcionários, caso o procedimento doesse. O suspeito passou por uma sutura na cabeça por causa de uma briga em um clube no município.

No local, quando os policiais abordaram o suspeito dentro de seu veículo, localizaram uma pistola Calibre 9mm com 17 munições, que estava debaixo de sua perna. No interior do veículo ainda apreenderam um punhal, um canivete e um facão.

O suspeito estava visivelmente com sintomas de embriaguez e, não obedecia às ordens dos policiais, sendo resistente durante toda a ação.

Apesar de apresentar o registro da arma, o suspeito recebeu voz de prisão pelo porte irregular de arma de fogo e por danos ao patrimônio público ao danificar a viatura. Ele foi encaminhado para a 6ª Delegacia Regional de Alegre.