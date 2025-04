Homem morre atropelado em Iúna e casal é preso após tentar enganar PM

Um homem morreu após ser atropelado na manhã deste sábado (5), no bairro Niterói, em Iúna, na região Sul do Espírito Santo. O motorista que causou o acidente fugiu do local sem prestar socorro e, ao ser localizado pela polícia, mentiu sobre os fatos. Ele e a esposa, que também estava no carro, foram presos.

Câmeras de videomonitoramento registraram o momento do atropelamento, que ocorreu por volta das 5h52. Nas imagens, a vítima aparece atravessando a rua com um guarda-chuva, quando é atingida por um veículo sedan de cor prata, com os faróis acesos.

Vítima não resistiu aos ferimentos

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. A Polícia Científica realizou a perícia no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Venda Nova do Imigrante.

Inicialmente, testemunhas tentaram despistar os policiais informando que o carro envolvido seria um Honda preto. No entanto, imagens das câmeras desmentiram a versão, mostrando que o veículo era um sedan prata. A polícia descobriu que o proprietário de um carro com essas características — uma BMW prata — era o marido da mulher socorrida no local.

Mentira

Questionado, o homem negou envolvimento e afirmou que o carro estaria no distrito de São Francisco, em Ibitirama. Os policiais foram até a residência dele e encontraram o veículo com avarias no capô e no para-brisa, compatíveis com o acidente.

A esposa, que havia sido levada ao Hospital Santa Casa, inicialmente foi apontada como a motorista, mas acabou confessando que o marido dirigia no momento do atropelamento. Ela relatou que recebeu uma ligação dele pedindo para acompanhá-lo enquanto levava um amigo para casa. Segundo a mulher, após o atropelamento, o casal foi direto para casa e trocou de carro, sem prestar socorro à vítima.

Mesmo negando ser o condutor, o homem realizou o teste do bafômetro, que deu resultado positivo para a ingestão de álcool. Além disso, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dele estava vencida desde 11 de dezembro de 2023.

O casal foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, ficando à disposição da justiça.

Veja o vídeo:

Imagens: Redes Sociais