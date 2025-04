Homem tenta furtar residência, mas adormece e é preso em São Mateus

Um morador do bairro Ideal, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, levou um grande susto ao chegar em casa na madrugada desta sexta-feira (25). Isso porque, ao entrar na residência, ele encontrou o imóvel completamente revirado e, o suspeito do crime dormindo em sua cama e vestindo suas roupas.

Diante disso, o morador acionou imediatamente a Polícia Militar. Ao chegarem ao local, os policiais acordaram o suspeito para realizar a abordagem. No entanto, assim que despertou, o homem tentou fugir, mas foi rapidamente detido e encaminhado à delegacia do município.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o suspeito, de 27 anos, usava uma calça e um casaco de moletom da vítima. Durante o depoimento, ele revelou ser usuário de drogas e afirmou que invadiu a residência com a intenção de furtar. No entanto, exausto após três noites sem dormir, acabou desistindo do crime e adormeceu no local.

As investigações apontaram ainda que o homem foi flagrado por câmeras de segurança invadindo outras casas da região e cometendo furtos.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de furto qualificado e encaminhado ao sistema prisional. O nome dele não foi divulgado.