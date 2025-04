Idoso é encontrado morto dentro de casa; causa da morte chama atenção

Na manhã deste sábado (5), um homem de aproximadamente 60 anos foi encontrado morto dentro de sua residência, no bairro Rubem Braga, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com relatos de vizinhos, um forte odor vindo do imóvel chamou a atenção da vizinhança, que decidiu verificar o que estava acontecendo. Ao olharem pela janela, encontraram o corpo do morador já em estado avançado de decomposição.

Morte natural

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para os procedimentos iniciais. Segundo informações da Polícia Civil, a ocorrência foi registrada como morte natural.

O corpo foi removido e encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) para os exames de praxe. A identidade da vítima não foi revelada.