Idoso é pisoteado por vaca em fazenda

Um lavrador de 78 anos morreu na terça-feira (15), após ser atacado e pisoteado por uma vaca em uma propriedade rural localizada no município de Ipirá, região centro-norte da Bahia. A vítima foi identificada como Luís Moreira Bispo, que trabalhava na fazenda no momento do acidente.

Lavrador sofreu ferimentos graves e faleceu no hospital

Socorristas encaminharam o idoso com vida ao Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, distante cerca de 100 km do local do incidente. Conforme o relatório médico, ele apresentava diversos traumas causados pelo pisoteamento. Mesmo com o atendimento de emergência, o lavrador não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Polícia investiga o que motivou o ataque da vaca

A 1ª Delegacia Territorial de Feira de Santana abriu um inquérito para investigar as circunstâncias do ataque. Segundo a Polícia Civil, ainda não se sabe o que levou o animal a agir de forma agressiva. Técnicos foram acionados para realizar perícia no local, e guias de remoção e exames foram expedidas.