IEL-ES abre mais de 20 vagas de estágio no Sul do Espírito Santo

O caminho para uma carreira de sucesso começa a se consolidar, muitas vezes, por meio do estágio. É pensando em preparar bons profissionais para o futuro que o Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES) está abrindo mais de 20 vagas de estágio para alunos de níveis superior e técnico a partir desta quinta-feira (17). Os interessados podem encontrá-las nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória.

Há chances para os alunos de: administração, arquitetura e urbanismo, ciências contábeis, comunicação social, design gráfico, educação física, engenharias (minas, produção), fonoaudiologia, jornalismo, marketing, pedagogia, psicologia, publicidade e propaganda, e técnico (automação, eletrotécnica, mecânica e segurança do trabalho).

As oportunidades são remuneradas e podem variar de R$ 900,00 a R$ 1.140,00 para o ensino superior, e R$ 1.118,00 para o ensino técnico. Além disso, muitas delas contam com o acréscimo de atrativos como auxílio-alimentação, vale-transporte, entre outros.

Para os arquitetos em formação, a Stone Palace, do setor de revestimentos, está oferecendo uma bolsa de R$ 1.000,00. Para se candidatar, o interessado deve estar entre o 7° e o 8° período de graduação e ter conhecimento em AutoCAD.

Os estudantes das áreas da saúde, como fonoaudiologia e psicologia, podem concorrer às vagas disponíveis em empresas como o Espaço Acolher e a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), em Vitória. Elas oferecem bolsas nos valores de R$ 1.000,00 e R$ 1.140,00, respectivamente.

As inscrições

Atentando-se ao prazo de inscrição de cada empresa, os estudantes interessados devem acessar o site sne.iel.org.br/es para mais detalhes sobre as oportunidades. As vagas ficam disponíveis no site do IEL-ES até alcançarem o limite de estudantes encaminhados. Após isso, as candidaturas são automaticamente encerradas.

As entrevistas podem acontecer de forma on-line ou presencial. Em caso de dúvidas ou mais informações, os candidatos deverão entrar em contato por meio do e-mail [email protected].

Vagas para quem cursa nível superior – Biancogres

A Biancogres, fabricante de cerâmicas, está com processo seletivo exclusivo com vagas para quem cursa nível superior em administração, ciências contábeis e engenharias (produção, mecânica, civil).

Saiba mais por meio do link: https://carreiras.iel.org.br/ES/vaga/vagas-destinadas-a-aprendizagem-de-cursos/5596/estagio-nivel-superior-programa-de-estagio-contruir-grupo-biancogres

Por Mavi Sant’Anna com a supervisão de Natália Magalhães

Confira mais detalhes sobre as ofertas de vagas para estágio disponibilizadas pelo IEL-ES a partir de 17/04/2025 VAGAS DE NÍVEL TÉCNICO/TECNÓLOGO E SUPERIOR – GRANDE VITÓRIA – ES

01. VAGA | SESI – 1886674

NOME: SESI CURSOS: Pedagogia ou Psicologia

PRÉ-REQUISITOS: Cursando do 1° ao 6° período para Pedagogia e 2º ao 8º período para Psicologia;

HORÁRIO: 06h45 às 11h45 ou 12h45 às 17h45 – segunda à sexta

BENEFÍCIOS: Bolsa auxílio R$950,00 + Auxílio em espécie R$150,00

LOCAL: Grande Vitória – ES

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site findes.online/estagioiel, e enviar o currículo atualizado.

UNIDADES DISPONÍVEIS: – Maruípe – Jardim da Penha – Laranjeiras – Civit – Cobilândia – Araçás – Porto de Santana – Campo Grande

02. VAGA | SESI JARDIM DA PENHA – 1795898

NOME: SESI JARDIM DA PENHA

CURSOS: Educação Física

PRÉ-REQUISITOS: Estar cursando do 1° ao 6° período;

HORÁRIO: Segunda à sexta – 13h às 18h

BENEFÍCIOS: Bolsa auxílio R$950,00 + Vale Transporte

LOCAL: Vitória – ES

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site findes.online/estagioiel, e enviar o currículo atualizado. 03. VAGA | SEDE FINDES – 6169

NOME: FINDES

CURSOS: Psicologia

PRÉ-REQUISITOS: Estar cursando do 2° ao 8° período;

HORÁRIO: Segunda à sexta – 09h às 16h30

BENEFÍCIOS: Bolsa auxílio R$1.140,00 + Vale Transporte