Ifes Cachoeiro lança programa para impulsionar inovação e negócios

O Núcleo Incubador do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) Campus Cachoeiro de Itapemirim realizou, nesta quarta-feira (9), a solenidade de abertura do Programa Gênesis. O evento contou com a presença de representantes da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, entidades envolvidas na iniciativa e empresários.

O Programa Gênesis é uma iniciativa do Governo do Estado do Espírito Santo, promovida pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) e executada pela Incubadora do Instituto Federal do Espírito Santo. Seu principal objetivo é fomentar a competitividade do ecossistema de empreendedorismo e inovação na microrregião Centro-Sul do estado, abrangendo os municípios de Apiacá, Atílio Vivácqua, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Mimoso do Sul, Muqui e Vargem Alta.

Além disso, o programa visa realizar um mapeamento detalhado do ecossistema da região, possibilitando a implementação de políticas públicas eficazes para o desenvolvimento econômico. A iniciativa busca impulsionar a economia local, apoiando financeiramente ideias inovadoras, incentivando a criação de novos negócios e capacitando, no mínimo, 60 futuros empreendimentos.

Com um investimento total de R$ 1,5 milhão, o programa pretende gerar novas oportunidades, estimular o surgimento de startups e posicionar Cachoeiro de Itapemirim e as cidades vizinhas como referências em inovação no Espírito Santo.

Durante a cerimônia, Victor Guedes Barbosa, gerente de inovação da FAPES, destacou a relevância da iniciativa: “A Fapes foi uma idealizadora do projeto e é um programa fundamental para o Sul do Estado. A fundação tem um papel essencial no mapeamento do ecossistema, permitindo entender quantos empreendedores atuam na região, a infraestrutura disponível e quais são as necessidades locais para que possamos desenvolver outras políticas públicas eficazes. Esse é o principal legado que conseguimos trazer”, disse.

Já Lucas Poubel Timm do Carmo, coordenador do Programa Gênesis no IFES, ressaltou as duas metas fundamentais do programa: “A primeira é realizar um estudo aprofundado sobre o ecossistema de empreendedorismo na região. Precisamos compreender os desafios e oportunidades para estruturar soluções que realmente façam diferença. A segunda meta é fomentar a economia local, capacitando e apoiando financeiramente os novos empreendimentos. Acreditamos que, ao final do programa, teremos um ecossistema mais forte e estruturado”, afirmou.

O Programa Gênesis promete ser um marco para a inovação e o empreendedorismo na região, trazendo novas oportunidades para os municípios envolvidos e fortalecendo o desenvolvimento econômico do interior do Espírito Santo.