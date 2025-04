Ifes está com vagas abertas para cursos gratuitos de inglês e espanhol

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), campus Guarapari, está com editais abertos para cursos gratuitos de inglês e espanhol por meio do projeto Centro de Línguas. A iniciativa é desenvolvida em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed) da Prefeitura de Guarapari e visa ampliar o acesso à educação linguística para estudantes da rede pública e do próprio instituto.

São 73 vagas ao todo, com turmas voltadas tanto para alunos do Ifes quanto para estudantes da rede municipal de ensino. Os cursos gratuitos disponíveis incluem Inglês Básico (nível A1), Espanhol Básico, Inglês Instrumental e Preparatório para exames de proficiência, como TOEFL, Cambridge e Duolingo. O prazo de inscrição varia de acordo com a modalidade.

O curso de Espanhol Básico, por exemplo, estará com inscrições abertas até o dia 14 de abril, enquanto os demais, se estenderão até o início de maio.

O projeto Centro de Línguas tem mais de 12 anos de história e, após a pandemia, passou a funcionar com um novo formato que permite a certificação semestral dos participantes. Isso garante mais flexibilidade e aumenta o acesso dos alunos a diferentes níveis e modalidades de ensino. Atualmente, o projeto conta com 188 alunos ativos, todos oriundos da rede pública — entre estudantes do Ifes e da rede municipal.

As aulas são ministradas por professores do Ifes e da Semed e seguem a estrutura do Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas, que vai do nível A1 (básico) ao B2/C1 (intermediário e avançado). Os cursos priorizam o desenvolvimento da leitura, escrita, compreensão oral e conversação, com foco em situações reais de uso da língua.

As inscrições devem ser feitas via formulário online, conforme instruções dos editais. O processo seletivo inclui participação obrigatória na aula inaugural e frequência na primeira semana de aulas. Os cursos têm duração de um semestre e podem ser renovados ou complementados com outras formações oferecidas pelo projeto.

Os editais (nº 07/2025, 08/2025 e 09/2025), assim como o cronograma, resultados e demais orientações, estarão disponíveis no site:https://guarapari.ifes.edu.br/editais-centro-de-linguas. Dúvidas podem ser enviadas exclusivamente para o e-mail da coordenação do projeto: [email protected]. A organização recomenda o uso de e-mails que não sejam da Microsoft (Hotmail, Outlook, Live), para garantir o recebimento das mensagens.