Imagens fortes: jovem é atacado por crocodilo durante selfie

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o trágico momento em que um turista, de 29 anos, é atacado por um crocodilo dentro de um zoológico nas Filipinas.

Segundo informações do jornal Daily Mail, o fato ocorreu após o jovem ter confundido o animal com uma estátua.

Ele teria subido na jaula para tirar uma selfie. As imagens são fortes e mostram o crocodilo com a perna do jovem na boca.

Veja o vídeo