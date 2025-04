Importante avenida de Cachoeiro interditada a partir de quarta (30)

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim dará início à finalização do muro de contenção próximo ao Hortifruti, na avenida José Félix Cheim (Linha Vermelha), no trecho localizado no bairro Basiléia.

A nova frente de trabalho das obras de macrodrenagem também prevê a implantação de um dos ramais da galeria pluvial, que não pôde ser executado anteriormente devido à necessidade de remoção e reposicionamento de dois postes de energia.

Para viabilizar a execução dessa etapa, o trânsito na região será interrompido temporariamente a partir de quarta-feira, 30 de abril, no trecho compreendido a partir do ponto conhecido como “Buraco do Urubu”, que dá acesso ao bairro Santo Antônio e à região da Armado Pneus. A previsão é que os trabalhos tenham duração de 45 dias.

Durante esse período, o local será totalmente sinalizado, garantindo a segurança dos motoristas e pedestres. A empresa responsável trabalhará com horários estendidos e também aos sábados, para garantir mais agilidade à conclusão do serviço.