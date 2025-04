Incêndio destrói cômodos e assusta família em Piúma

Uma família do bairro Centro, em Piúma, viveu momentos de pânico após um incêndio atingir alguns cômodos da residência.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o prédio é composto por três andares, sendo dois residenciais e um comercial, onde funciona uma peixaria.

O incêndio ocorreu no segundo andar, iniciando em um quarto. O cômodo foi completamente destruído, e também houve danos em outros cômodos devido ao calor. De acordo com os bombeiros, havia pessoas no imóvel; entretanto, ninguém se feriu.

Os bombeiros realizaram o combate às chamas com o apoio da Defesa Civil Municipal, apagando totalmente o incêndio e realizando o resfriamento. A estrutura do imóvel ficou comprometida, e a Defesa Civil Municipal foi acionada para uma avaliação estrutural na manhã desta terça-feira (1º).

A família que residia no segundo andar teve que deixar o imóvel. Não há confirmação oficial sobre a causa do incêndio.

Leia também: Acidente deixa motociclista ferido em Cachoeiro