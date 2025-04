Inscrições abertas para oficina de Maquiagem com Efeitos Especiais

Estão abertas as inscrições para a oficina de Efeitos Especiais em Maquiagem, com Rodrigo Aragão, mestre dos efeitos práticos e do cinema fantástico brasileiro.

Uma oportunidade para quem deseja trabalhar nos bastidores da criação de personagens fantásticos. As inscrições são gratuitas, limitadas e vão até a próxima sexta-feira (2).

A oficina

A oficina de maquiagem é parte do projeto de Cursos Livres de Cinema, realizado pela produtora Fábulas Filmes, com recursos do Fundo de Cultura do Estado (Funcultura), por meio da Secretaria da Cultura (Secult).

Quem pode participar

Voltada para iniciantes e interessados no universo audiovisual, a oficina abordará técnicas básicas de maquiagem para efeitos especiais, como criação de feridas, cicatrizes, envelhecimento de pele e outras transformações visuais.

O objetivo é capacitar os participantes a desenvolverem produções criativas e realistas, utilizando materiais simples e acessíveis.

As aulas acontecem em oito encontros presenciais, na sede da produtora Fábula Filmes, em Guarapari, e serão ministradas pelo cineasta e técnico de Efeitos Especiais Capixaba Rodrigo Aragão.

Rodrigo Aragão

Com mais de 25 anos no mercado do cinema, o cineasta se empenha na produção de filmes de fantasia, aventura e terror, com seis longas no currículo e reconhecimento nacional.

Inscrições até sexta-feira (02): Via formulário disponível no perfil do instagram @fabulas.filmes ou clicando aqui.

Serviço:

Oficina de Efeitos Especiais em Maquiagem

Data: de 6 a 15 de maio

Horário: 8h30 às 11h30

Local: Estúdio Fábulas Filmes – Rua Berilo, 333, Santa Mônica., Guarapari