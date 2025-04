Inscrições abertas para os Festivais Cine.Ema e Manhágua 2025

Realizadores audiovisuais de todo o país já podem inscrever seus filmes nos festivais de cinema ambiental realizados pela Caju Produções: o 11º Festival Cine.Ema e o 2º Festival Manhágua. Os interessados em participar têm até 11 de maio para inscrever seus curtas-metragens através do site oficial da produtora. www.cajuproducoes.art.br/inscricoes2025.

Os curtas-metragens inscritos devem:

Ter duração máxima de 21 minutos

Ter sido finalizados a partir de 2023

Abordar temáticas que conectam pessoas, natureza e perspectivas socioambientais, inclusive sobre água e sustentabilidade

Podem ser de qualquer formato ou gênero (ficção, animação, documentário, videoarte, experimental)

A curadoria técnica, composta por profissionais da área do audiovisual, avaliará os filmes por sua originalidade, composição, impacto, mérito artístico e alinhamento com questões ambientais, hídricas e de sustentabilidade. As inscrições são válidas simultaneamente para ambos os festivais, cabendo à curadoria direcionar os filmes para as mostras apropriadas.

“Buscamos filmes que vão além das questões óbvias de preservação e que se integrem intimamente no modo de vida das pessoas e suas comunidades. O pescador que lê as marés, a avó com seus saberes sobre plantas medicinais, a relação das crianças com a natureza urbana, as hortas urbanas, o ciclismo – tudo isso é cinema ambiental”, explica Tania Silva, diretora geral da Caju Produções.

O 11º Festival Cine.Ema conta com o patrocínio do Grupo Águia Branca e da Suzano, além do apoio da Reserva Ambiental Águia Branca. É uma realização da Caju Produções e do Ministério da Cultura – Governo Federal, por meio da Lei Rouanet – Incentivo a Projetos Culturais.

O 2º Festival Manhágua conta com o patrocínio do Grupo Águia Branca e apoio da Reserva Ambiental Águia Branca. É uma realização da Caju Produções e da Secretaria Estadual da Cultura (Secult-ES), Governo do Espírito Santo, por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC).

Categorias e prêmios

O Festival Cine.Ema selecionará curtas para duas mostras competitivas: 11ª Mostra Nacional Competitiva de Curtas-Metragens Cine.Ema e 8ª Mostra Nacional Competitiva de Curtas-Metragens Cine.Eminha, voltada para o público infantil entre 6 e 14 anos. São R$ 12.500 em prêmios, distribuídos em cinco categorias:

Prêmio Cine.Ema de melhor filme: R$ 2.500,00

R$ 2.500,00 Prêmio Cine.Ema de melhor montagem: R$ 2.500,00

R$ 2.500,00 Prêmio Cine.Ema de melhor fotografia: R$ 2.500,00

R$ 2.500,00 Prêmio Cine.Ema de filme vencedor pelo voto popular: R$ 2.500,00

R$ 2.500,00 Prêmio Cine.Eminha de filme vencedor pelo voto popular: R$ 2.500,00

Já o Festival Manhágua selecionará filmes para a 2ª Mostra Nacional Competitiva de Curtas-Metragens Manhágua e premiará os vencedores com o troféu inédito Voz do Rio nas seguintes categorias:

Prêmio Manhágua de melhor filme: troféu Voz do Rio

troféu Voz do Rio Prêmio Manhágua de melhor montagem: troféu Voz do Rio

troféu Voz do Rio Prêmio Manhágua de melhor fotografia: troféu Voz do Rio

troféu Voz do Rio Prêmio Manhágua de melhor filme pelo júri popular: troféu Voz do Rio

10 anos de Cine.Ema

O Cine.Ema – Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo – é um evento cultural que une cinema e meio ambiente, levando arte, educação e conscientização a diversas cidades do Espírito Santo desde 2015. Ao longo das dez edições anteriores, realizou mostras de filmes, bate-papos com especialistas, oficinas audiovisuais, concursos escolares e atividades em unidades de conservação.

Em 2025, chega à 11ª edição com uma programação especial com bate-papos temáticos, mostra competitiva de filmes, oficinas de fotografia e vídeo, uma apresentação da Orquestra em meio a uma reserva ambiental, além do tradicional Concurso Cine.Ema Nas Escolas.

Com o conceito de “Regenerar” nesta edição, é um chamado à ação em tempos de crise climática, convidando-nos a reconectar os fios invisíveis que nos unem à natureza e a repensar nossa relação com o planeta. O tema explora múltiplos significados: criar novamente, transformar nosso código essencial, reconectar-se com a terra e buscar novo equilíbrio com os ciclos naturais.

Através do cinema ambiental, buscamos estimular um olhar mais profundo sobre as conexões ecológicas presentes em cada narrativa e imaginar novos futuros possíveis.

O Cine.Ema tem sido um importante catalisador para a formação de público e para o surgimento de novos realizadores audiovisuais comprometidos com pautas socioambientais em nosso Estado, em especial no interior que carece de acesso às salas de cinema.

2º Festival Manhágua

Criado em 2022, sob o nome Festival das Águas do ES, o Festival buscou promover uma sensibilização sobre a preservação das águas para a conservação da vida na terra e devolver um olhar de protagonismo aos rios, um convite ao público a relembrar as histórias que passaram por ali e a importância das águas que sempre guiaram nossos caminho.

A partir dessa edição piloto, surge “Manhágua” uma junção de duas palavras que representam importantes fortalezas: “mãe” e “água”, além de ser uma clara referência à ancestralidade dos povos originários que se referem à terra como “mãe terra” e, foneticamente, às línguas latino-americanas.

A programação do Manhágua irá contar com Mostras de Cinema online e presencial, bate-papos culturais e ambientais, oficinas de audiovisual e técnicas ambientais, entre outros.