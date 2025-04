Investimentos marcam visita de Casagrande a Bom Jesus do Norte

O município de Bom Jesus do Norte receberá, nesta quinta-feira (24), a visita do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), para uma agenda oficial marcada por inaugurações e anúncios de novos investimentos em parceria com a administração municipal.

Ao lado do prefeito Toninho Gualhano (PSB), de lideranças locais e representantes das secretarias municipais, Casagrande participará da solenidade de entrega de obras e assinatura de ordens de serviço, em um evento considerado histórico para o município.

A programação tem início às 7h30, no campo de futebol do bairro Ordem e Progresso, em seguida a comitiva visita à Escola Estadual Horário Plínio e à obra de contenção, drenagem e acesso à Rua Demerval Medina, no Centro.

A solenidade oficial acontece às 8h30, na EMEIEF São Sebastião, no bairro São Sebastião. Na ocasião, serão entregues a nova sede da escola municipal e as obras de contenção e drenagem da Avenida Cristiano Dias Lopes. Também será assinada a ordem de serviço para construção do Centro de Convivência da Pessoa Idosa e inaugurada a reforma do prédio Jamile, que abrigará o novo Centro Estadual de Educação Técnica (CEET).