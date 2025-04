Irupi disponibiliza solicitação do IPTU de forma totalmente on-line

A Prefeitura de Irupi anunciou uma importante novidade para os contribuintes: a solicitação do IPTU 2025 agora pode ser feita de forma totalmente online, com mais praticidade, segurança e comodidade para a população. A iniciativa faz parte dos esforços do município para modernizar os serviços públicos e facilitar o dia a dia dos cidadãos.

Com o novo formato, os moradores evitam filas, economizam tempo e realizam o processo diretamente de casa, acessando o site oficial da Prefeitura. O procedimento é simples e rápido. Confira o passo a passo:

Como solicitar o IPTU 2025 online:

Acesse a página principal do site da Prefeitura de Irupi;

Clique no banner referente ao IPTU ou selecione a opção “IPTU” no menu inferior;

Insira seu e-mail e o código de verificação solicitado;

Preencha os campos com suas informações pessoais;

No campo “Assunto”, escreva: IPTU;

No corpo da mensagem, informe: Nome completo do proprietário; CPF; Endereço completo do(s) imóvel(is);

Caso possua, anexe documentos do imóvel;

Finalize clicando em “Protocolar”.

Além da facilidade na solicitação, os contribuintes também devem ficar atentos aos prazos de pagamento. Quem optar pela cota única até o dia 10 de julho de 2025 terá 10% de desconto no valor total do imposto.

Prazos de pagamento do IPTU 2025:

Cota única (com 10% de desconto): 10/07/2025

10/07/2025 1ª parcela: 10/07/2025

10/07/2025 2ª parcela: 10/08/2025

10/08/2025 3ª parcela: 10/09/2025

10/09/2025 4ª parcela: 10/10/2025

10/10/2025 5ª parcela: 10/11/2025

10/11/2025 6ª parcela: 10/12/2025

A Prefeitura reforça que está investindo em tecnologia e inovação para tornar os serviços públicos mais acessíveis e eficientes. Para mais informações sobre o IPTU 2025, os moradores podem acessar o site oficial do município ou entrar em contato pelo WhatsApp (28) 3548-1452.