Irupi propõe reajuste de 15,5% para professores da rede municipal

A Prefeitura de Irupi anunciou nesta segunda-feira (28) que encaminhará à Câmara Municipal um Projeto de Lei propondo reajuste de 15,5% nos salários dos professores da rede municipal de ensino. A medida busca reconhecer o trabalho dos profissionais e fortalecer a qualidade da educação no município.

O anúncio foi feito após uma reunião entre o prefeito Paulino Lourenço, a equipe da Secretaria Municipal de Educação, representantes dos professores e do sindicato da categoria. Durante o encontro, foram discutidas ações voltadas para a valorização dos docentes e melhorias no sistema de ensino.

“Sabemos da importância dos professores para o futuro da nossa cidade. Este aumento é um reconhecimento do valor que eles têm para nossa sociedade e uma demonstração do nosso compromisso com a educação de qualidade”, destacou o prefeito.

O Projeto de Lei deve ser enviado nos próximos dias para análise dos vereadores. Caso aprovado, o reajuste será implementado oficialmente, beneficiando todos os professores da rede municipal.

A administração municipal também reafirmou o compromisso de continuar investindo em educação, com ações voltadas para a valorização profissional, capacitação de docentes, melhorias na infraestrutura escolar e projetos que impulsionem a qualidade do ensino em Irupi.