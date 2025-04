Irupi recebe prêmio no 2º Congresso Capixaba de Cidades Digitais

Irupi segue avançando no caminho da inovação! Durante o 2º Congresso Capixaba de Cidades Digitais e Inteligentes, realizado neste mês, o município foi novamente premiado com o selo de Projeto Inovador 2025, desta vez com a iniciativa Sala do Empreendedor Digital.

O evento reuniu prefeitos, gestores e servidores de cerca de 50 cidades do Espírito Santo e teve como objetivo principal compartilhar ações e planos voltados para o desenvolvimento dos municípios por meio da tecnologia. Durante o congresso, a Rede Cidade Digital homenageou Prefeitos e Projetos que se destacam no uso inteligente da tecnologia para transformar a administração pública.

O projeto Sala do Empreendedor Digital, implantado em Irupi, tem sido um importante aliado no incentivo ao empreendedorismo local. Com ele, os pequenos empresários e quem deseja abrir seu próprio negócio contam com mais facilidade, agilidade e suporte nos atendimentos e serviços, agora também de forma digital. A proposta é modernizar, desburocratizar e aproximar o cidadão das ferramentas que ajudam a desenvolver a economia da cidade.

Receber esse reconhecimento, pelo segundo ano consecutivo, mostra que Irupi está no caminho certo, investindo em tecnologia para melhorar a vida das pessoas e tornar a gestão pública cada vez mais eficiente e próxima da população.