Itapemirim capacita profissionais de saúde sobre casos de raiva

Na manhã desta quarta-feira (30), médicos e enfermeiros da rede pública de Itapemirim participaram de uma capacitação sobre a raiva, doença viral grave que pode afetar tanto animais quanto seres humanos. O encontro marcou o início do programa de Educação Continuada promovido pela Secretaria Municipal de Saúde, com o objetivo de aprimorar constantemente o conhecimento técnico das equipes de saúde do município.

Durante a atividade, foram apresentados e discutidos casos reais de raiva registrados em Itapemirim e em outras regiões do país. A abordagem prática buscou preparar os profissionais para identificar rapidamente os sintomas da doença, realizar o atendimento adequado e orientar a população de forma eficaz diante de possíveis ocorrências.

A capacitação é a primeira de uma série de encontros que acontecerão mensalmente ao longo do ano. A proposta é promover a atualização dos profissionais, além de incentivar a troca de experiências e o fortalecimento da rede de atenção à saúde no município.