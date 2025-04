Jacaré de 2,5 metros deixa rastros em praia do ES e chama atenção

Um jacaré-do-papo-amarelo, com aproximadamente 2,5 metros de comprimento, foi visto na região do final da Praia de Camburi, próximo à área de uma mineradora, em Vitória. O avistamento ocorreu no início da noite de quarta-feira (23) e mobilizou a Polícia Militar, que acionou a equipe do Projeto Caiman.

Quando os profissionais do projeto chegaram ao local, o animal já havia retornado à vegetação, mas os rastros ficaram evidentes: pegadas e marcas da cauda seguiam em direção ao parque dessa mineradora, de onde o jacaré provavelmente havia saído.

A presença de jacarés nessa região não é incomum, já que o parque da mineradora e áreas adjacentes abrigam ecossistemas propícios para a espécie. “O jacaré-do-papo-amarelo está entre os répteis ameaçados de extinção e sua aparição reforça a importância da preservação ambiental na Grande Vitória”, afirmou o pesquisador do projeto, Lucas Yu.

O pesquisador explicou ainda que a água salgada não é recomendada para os jacarés, por ser um animal que vive na água doce.

Encontrou um jacaré? Acione a equipe de resgate do Projeto Caiman pelo número 27 99763-9757