Jovem acusado de homicídio é capturado pela PRF em Brejetuba

A Polícia Rodoviária Federal capturou, na tarde da última quarta-feira (9), um jovem com mandado de busca e apreensão em aberto no km 131 da BR-262, em Brejetuba.

Segundo a PRF, uma equipe realizava ações de fiscalização para combater a criminalidade quando abordou um veículo. O motorista informou aos policiais que fazia uma corrida de aplicativo, com saída da Serra e destino a Brejetuba.

Além do condutor, havia mais três pessoas no carro. Durante a abordagem, eles informaram que eram amigos e que viajavam com o objetivo de trabalhar na colheita de café.

Ao consultar os sistemas policiais, os agentes identificaram que um dos passageiros tinha um mandado de busca e apreensão em aberto, expedido pela 1ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Vitória, pelo crime de homicídio qualificado.

Diante da situação, os agentes encaminharam o jovem ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Venda Nova do Imigrante para as providências cabíveis.

O veículo e os demais ocupantes foram liberados, já que não havia pendências administrativas ou criminais em seus nomes.