Jovem é executado a tiros ao sair de casa em Linhares

Um homem de 24 anos foi assassinado a tiros na noite da última segunda-feira (31), no bairro Santa Cruz, em Linhares.

De acordo com relatos de testemunhas, ele estava em sua casa quando foi chamado por dois suspeitos. Ao chegar ao portão, foi alvejado.

Segundo a Polícia Militar, o padrasto da vítima contou que o rapaz teria saído de casa para entregar uma bicicleta aos suspeitos. Ao ser baleado, ele largou a bicicleta no chão e tentou fugir, mas acabou sendo atingido novamente nas costas e faleceu no local.

Leia também: Polícia Militar apreende drogas em bairros de Vila Velha

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui