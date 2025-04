Polícia Militar apreende drogas em bairros de Vila Velha

Na madrugada da última segunda-feira (31), durante patrulhamento preventivo no bairro Itapuã, equipes da 1ª Companhia avistaram um indivíduo que, ao perceber a presença policial, mudou bruscamente de direção e tentou fugir.

Diante da atitude suspeita, foi dada voz de parada, porém o indivíduo desobedeceu e iniciou fuga em direção a um beco, adentrando um quintal. Durante o acompanhamento, os militares visualizaram o momento em que o suspeito arremessou uma sacola sobre a calçada antes de seguir em fuga. Apesar das diligências, o suspeito não foi localizado. Na sacola descartada, foram encontrados 283 pinos de cocaína, 192 pedras de crack e R$ 240,00 em espécie.

Já na noite de sexta-feira (28), durante patrulhamento pelo bairro Jardim Guaranhuns, as equipes da Força Tática, após diligências preliminares, realizaram incursões e conseguiram localizar parte do material ilícito. Em seguida, após novas buscas em um terreno próximo, encontraram o restante dos entorpecentes.

O material apreendido inclui 645 pinos de cocaína, 167 buchas de maconha, 200 buchas de skank e a quantia de R$ 959,00 em espécie. Um homem foi detido.

Os materiais apreendidos e o detido foram encaminhados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha para o registro dos fatos.

