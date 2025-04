Justiça determina interdição de clínica de estética em Cachoeiro

Uma clínica de estética foi interditada, nesta quinta-feira (25), em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, uma equipe da Vigilância Sanitária cumpriu a solicitação da justiça.

“A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, realizou uma inspeção na clínica do cirurgião plástico Dr. Renato Harckbart Carvalho, localizada no bairro Gilberto Machado, em cumprimento a uma solicitação da 2ª Promotoria de Justiça Cível de Cachoeiro de Itapemirim“, disse a secretaria por meio de nota.

Segundo o texto, “durante a fiscalização, foram identificadas inconformidades sanitárias, o que resultou na adoção de medidas legais, entre elas a apreensão de materiais irregulares e a interdição total do estabelecimento até que sejam feitas as adequações necessárias conforme previsto na legislação vigente”.

O AQUINOTICIAS.COM entrou em contato com a defesa do cirurgião citado, que, no momento, ainda não tinha conhecimento de qualquer notificação ou interdição do estabelecimento.

No dia 15 de abril, esse mesmo cirurgião foi alvo de uma denúncia sobre complicações após cirurgia estética. Relembre o caso.