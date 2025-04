“Kelmon da Cofril’, diz Victor Coelho ao criticar atual gestão de Cachoeiro

Após 100 dias da nova gestão municipal, o ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho (PSB), resolveu se manifestar publicamente e de forma contundente contra o atual governo. Em vídeo divulgado na manhã desta sexta-feira (25), Coelho fez duras críticas a atual gestão e ao vice-prefeito Júnior Corrêia (Novo), a quem apelidou de “Padre Kelmon da Cofril”.

“Não é sobre Turismo, é sobre Cachoeiro”

“Esse vídeo não é sobre Turismo, é sobre Cachoeiro”, afirmou Victor, que atualmente ocupa o cargo de secretário de Turismo do Espírito Santo e é aliado do governador Renato Casagrande (PSB). Em tom incisivo, disse estar pronto para rebater acusações com documentos e não apenas com “narrativas”.

Durante a gravação, o ex-prefeito destacou que permaneceu em silêncio durante os primeiros meses da nova gestão, apesar dos ataques que alega ter recebido de membros da atual administração. Ele citou que durante seus dois mandatos evitou críticas à gestão anterior, inclusive concedendo espaço para o ex-prefeito Carlos Casteglione em eventos públicos.

Honra a quem tem honra

“A Bíblia me ensinou a dar honra a quem tem honra, mas alguns secretários e o vice-prefeito atual não têm agido da mesma forma. Ficam gastando tempo e energia atacando a minha gestão, ao invés de mostrar competência para resolver os problemas da cidade”, disparou.

Victor também ressaltou o legado deixado em sua gestão, como contas aprovadas, alto índice de transparência e a ausência de processos por improbidade administrativa. “Deixei a gestão organizada, com recursos em caixa, pagamentos em dia e tudo documentado”, frisou.

O ex-prefeito sugeriu ainda que as motivações políticas por trás dos ataques estariam relacionadas ao projeto político de 2026, liderado pelo governador Casagrande (PSB), com a candidatura de Ricardo Ferraço (MDB), filho do atual prefeito.

Dobradinha

Interlocutores afirmam que Victor será candidato a deputado federal e Lorena Vasques, ex-secretária de Obras e candidata à prefeitura derrotada nas eleições de 2024, está se projetando, ao lado dele, na Secretaria de Turismo do Estado, para se lançar como candidata a deputada estadual.

O que diz os citados?

Procurado pela reportagem, o vice-prefeito Júnior Corrêia afirmou que não assistiu integralmente ao vídeo, mas disse que Victor “sente saudades do tempo em que estava à frente da gestão” e desejou sucesso ao ex-prefeito em seu novo cargo na capital. Já o prefeito Theodorico Ferraço não retornou as ligações. A assessoria da Prefeitura informou que a gestão não vai se pronunciar. O espaço segue aberto para manifestações.