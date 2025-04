Kennedy realiza ações na Semana Nacional de Combate à Dengue; confira

Durante a Semana Nacional de Combate à Dengue, a Vigilância Ambiental de Presidente Kennedy intensificou as ações de prevenção e controle do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, febre amarela, zika e chikungunya. As equipes reforçaram as visitas domiciliares em todo o município com o objetivo de identificar e eliminar possíveis criadouros do mosquito.

Além das visitas às residências, a mobilização contou com diversas ações educativas e de conscientização. Foram realizadas orientações e panfletagens na Feira Municipal e no comércio da Sede, abordagem e distribuição de material informativo sobre arboviroses para passageiros na rodoviária, borrifação nos ônibus e visitas em escolas, com atividades voltadas para a conscientização de crianças e adolescentes.

A iniciativa teve como objetivo sensibilizar a população sobre a importância da participação de todos na luta contra o mosquito. A melhor forma de prevenção ainda é eliminar os criadouros, que geralmente estão dentro de casa ou nos quintais.

A Vigilância Ambiental reforça que o combate ao Aedes aegypti é uma responsabilidade de todos. Pequenas atitudes fazem uma grande diferença na prevenção de doenças que podem causar complicações graves à saúde.