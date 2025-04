Linhares já recuperou mais de mil km de estradas rurais em 2025

A Prefeitura de Linhares, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, já patrolou mais de 1 mil quilômetros de estradas rurais entre os meses de janeiro e abril de 2025. Os serviços são coordenados pelo Departamento de Estradas, criado recentemente para melhorar a gestão da malha viária no interior do município.

O objetivo é garantir melhores condições de tráfego, segurança e qualidade de vida para moradores e trabalhadores do campo. Para ampliar a capacidade de atendimento, a administração municipal adquiriu, via processo licitatório, sete novas máquinas, que se somam às seis já disponíveis. Com isso, a frota total chega a 13 equipamentos, todos destinados à recuperação e manutenção das vias rurais.

Nas próximas semanas, os serviços de patrolamento serão realizados nas regiões de Humaitá, Bom Parto, Sossego, Quati, Guaxe, Farias, Margoso, Canto Grande, Pontal do Ipiranga, Degredo, Cacimbas, Povoação e Brejo Grande. Também estão previstas ações em Santa Cruz de Terra Alta, São Judas, Sapucaia, São Rafael de Cima, São Rafael de Baixo, São Vicente, Jacatiá, São João de Terra Alta, São Cristóvão, Baixo Quartel, Rio do Norte, Rio Quartel e Quartel de Cima.

Mais melhorias

Além das melhorias programadas, estão em andamento obras de tapa-buracos e correção de pontos críticos nas estradas do Palhal e Brejo Grande.

Produtores rurais que desejarem solicitar melhorias nas estradas podem procurar diretamente o Departamento de Estradas, que funciona na sede da Secretaria de Agricultura, localizada na Avenida Augusto Calmon, nº 1.675, no Centro de Linhares.

A Prefeitura também estuda a implantação de um sistema de rastreamento via GPS para monitorar, em tempo real, os serviços executados. A iniciativa visa tornar a atuação do setor ainda mais eficiente e estratégica.