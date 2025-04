Linhares lança programa para impulsionar o crescimento econômico

Linhares deu um passo importante para fortalecer sua economia. Na manhã da última sexta (25), o município do norte do Espírito Santo lançou o Programa Desenvolve + Linhares, criado pelo Poder Executivo para atrair investimentos e ampliar o desenvolvimento local nos próximos anos.

O evento contou com a presença de autoridades como o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos (União), o vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço (MDB), e o deputado federal Gilson Daniel (Podemos). Durante a cerimônia, Marcelo Santos destacou a importância do planejamento para impulsionar resultados e reforçou seu compromisso com o crescimento de Linhares.

O programa

Estruturado em oito eixos estratégicos — como desenvolvimento industrial, empreendedorismo local, turismo e agronegócio —, o programa busca gerar empregos e ampliar as oportunidades para a população, que hoje é estimada em 181 mil habitantes. Com forte vocação agrícola, especialmente na produção de café, cacau e banana, Linhares também vem se destacando no setor industrial com a instalação de grandes empresas.

Segundo o prefeito Lucas Scaramussa (Podemos), o Desenvolve + Linhares foi elaborado em parceria com entidades de educação, comércio e indústria. “Formamos um conselho que, em unidade, vai aplicar e implementar o plano, com o apoio do governo do Estado, da Assembleia Legislativa e da Câmara Federal”, destacou.

O vice-governador Ricardo Ferraço enfatizou que a integração entre os poderes contribui para criar um ambiente de negócios estável e seguro, atraindo mais investidores para o Estado.

Além de apoiar pequenas, médias e grandes empresas, o programa visa beneficiar setores estratégicos da economia local. As ações foram coordenadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, em diálogo com mais de 310 empresários e profissionais durante 29 reuniões realizadas ao longo da construção do plano.