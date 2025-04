Linhares prorroga inscrições para editais da Aldir Blanc

A Prefeitura de Linhares, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, prorrogou até a próxima sexta-feira, 2 de maio, o prazo para as inscrições nos editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

A iniciativa, realizada em parceria com o Governo Federal, visa fortalecer o setor cultural com um modelo de financiamento contínuo, que pode movimentar até R$ 3 bilhões em todo o país.

Em Linhares, os editais foram construídos de forma participativa, com a realização de reuniões e consultas públicas que garantiram a escuta dos diversos segmentos culturais do município. O processo coletivo resultou em propostas alinhadas à diversidade e às reais necessidades da cena cultural local.

No total, foram lançados quatro editais. O principal deles destina R$ 440 mil à seleção de 42 projetos nas áreas de artes cênicas, música, audiovisual, hip hop, culturas populares e outras linguagens. Além disso, R$ 400 mil serão aplicados em obras e reformas de espaços culturais; R$ 120 mil em premiações para pontos e pontões de cultura; e R$ 179 mil no apoio a projetos continuados desenvolvidos por entidades culturais.

As inscrições devem ser feitas por meio da plataforma Mapas da Cultura, onde também estão disponíveis os editais completos.

