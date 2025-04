Lista de ganhadores da Mega-Sena é divulgada e surpreende quem apostou

A Caixa Econômica Federal divulgou o resultado da Mega-Sena deste sábado, 26 de abril, diretamente do Espaço da Sorte, em São Paulo. Milhares de apostadores acompanharam o sorteio na expectativa de acertar as seis dezenas e mudar de vida.

Números sorteados na Mega-Sena

No sorteio deste sábado, a Mega-Sena revelou os seguintes números:

03 – 05 – 10 – 27 – 38 – 48.

Quem acertou todas as seis dezenas vai dividir o prêmio milionário, caso haja mais de um ganhador. Porém, ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou.

Premiação da Mega-Sena

Quem acertou quatro ou cinco números também garantiu prêmios, seguindo a distribuição proporcional definida pelas regras da Mega-Sena.

Como conferir o resultado da Mega-Sena

Os jogadores podem consultar o resultado da Mega-Sena pelo site oficial da Caixa, pelo aplicativo Loterias Caixa ou diretamente em uma casa lotérica autorizada.

Para resgatar valores acima de R$ 2.112,00, o apostador deve procurar uma agência da Caixa.

Próximo sorteio da Mega-Sena

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece na quarta-feira (30). Quem quiser participar deve registrar sua aposta até as 19h do dia do concurso, tanto nas lotéricas quanto pelo canal eletrônico da Caixa.

Como apostar na Mega-Sena

Para jogar, o apostador precisa marcar de 6 a 20 números no volante oficial. A aposta mínima custa R$ 5,00 e já dá direito a concorrer ao prêmio principal.

Quem preferir pode usar a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, para repetir a mesma aposta em concursos consecutivos.

Como aumentar as chances na Mega-Sena

Os jogadores que buscam mais chances de vitória podem participar dos bolões organizados pelas lotéricas ou pela própria Caixa. Assim, aumentam as combinações de números, mas dividem o prêmio entre os participantes.

Prazo para resgatar os prêmios

Os vencedores precisam resgatar seus prêmios em até 90 dias após o sorteio. Se não o fizerem dentro desse prazo, o valor retorna aos cofres públicos e financia programas sociais.

Acompanhe todos os resultados da Mega-Sena

Para não perder nenhuma atualização, apostadores podem acompanhar o resultado da Mega-Sena em tempo real pelos canais oficiais da Caixa e por sites especializados em loterias.