Livro convida à reflexão e ao fortalecimento da fé e esperança

O jornalista, copywriter e escritor católico Thiago Zanetti acaba de lançar seu terceiro livro: “Mensagens de Fé e Esperança: um itinerário para o crescimento espiritual” (UICLAP).

A obra reúne reflexões profundas, escritas para inspirar leitores em sua caminhada de fé, especialmente em tempos de incertezas e desafios emocionais e espirituais.

O lançamento acontece exclusivamente em formato digital e o livro já está disponível para compra no link https://thiagozanetti.com.br/mensagens.

Diferente de obras teológicas densas, “Mensagens de Fé e Esperança” adota uma linguagem acessível, direta e acolhedora. Cada página propõe uma pausa, um reencontro com Deus e uma motivação para seguir em frente.

Thiago convida o leitor a uma verdadeira jornada interior, abordando temas como confiança, providência divina, silêncio de Deus, superação espiritual e oração.

“O livro não nasceu como livro. Primeiro, escrevi mensagens inspiradoras que tocavam minha alma. Ao reuni-las, percebi que poderiam ser úteis para a vida das pessoas. Escrevi algo que falasse diretamente ao coração, para ajudar as pessoas a não perderem a confiança em Deus e na vida, mesmo quando tudo parece não ter saída”, expressa.

Com uma trajetória marcada pela evangelização e pelo compromisso com a formação humana e espiritual, Thiago Zanetti já publicou outros dois livros de espiritualidade cristã e mantém um blog voltado à doutrina católica.

Em “Mensagens de Fé e Esperança”, ele reafirma seu propósito de anunciar o amor de Deus com palavras simples, mas repletas de sentido.

O livro pode ser adquirido exclusivamente pela internet pelo link https://thiagozanetti.com.br/mensagens. Ideal para ser lido aos poucos, é também uma excelente sugestão de presente para quem busca conforto espiritual ou deseja iniciar uma rotina de meditação cristã.

Thiago Zanetti é jornalista, copywriter e mestre em História. Atua na evangelização por meio da escrita, com foco na espiritualidade católica e no desenvolvimento humano à luz da fé. Também é autor dos livros “Deus é a Resposta de Nossas Vidas” e “O Sagrado: prosas e versos”.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui